В Канаде требуют отставки спикера парламента за приглашение ветерана СС "Галичина"

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во вторник призвала спикера Палаты общин Энтони Роту подать в отставку из-за приглашения в парламент на выступление Владимира Зеленского на прошлой неделе 98-летнего Ярослава Гуньки, который ранее служил в дивизии СС "Галичина".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio-Canada

Детали: Жоли заявила, что считает приглашение Гуньки в канадский парламент "абсолютно неприемлемым", и призвала прислушаться к требованиям парламентариев, которые требуют отставки спикера.

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"Нам было стыдно как канадцам, и это, безусловно, стыдно и для Палаты общин... Мы должны принять во внимание то, что произошло, это вопрос лидерства", – добавила глава канадского МИД.

В пятницу во время визита Зеленского в Канаду Энтони Рота представил 98-летнего Гуньку как ветерана Второй мировой войны, воевавшего против русских. Его поздравили аплодисментами присутствующие в зале политики и чиновники.

Позже выяснилось, что Гунька в годы Второй мировой служил в дивизии СС "Галичина", созданной немецкими войсками из украинцев для борьбы против Красной армии.

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Справка: Дивизия СС "Галичина" была создана немецкими войсками из украинцев для борьбы против Красной армии в 1943 году. Нюрнбергский процесс и так называемая комиссия Дешена, созданная в Канаде в 1980-х годах, не подтвердили причастности участников дивизии к военным преступлениям. Тем не менее, дивизию обвиняют в карательных операциях вермахта против поляков и евреев.

Детали: Приглашение Гуньки в парламент Канады вызвало возмущение еврейских организаций Канады и Польши, которые потребовали объяснений. Спикер канадской Палаты общин потом извинился за то, что произошло, но в отставку уходить отказался.

В офисе премьера Канады заявили местным СМИ, что ни премьер-министр Джастин Трюдо, ни украинская сторона не знали о приглашении бывшего члена дивизии СС "Галичина", а такой поступок там безусловно осуждают.

Во вторник вечером Рота должен встретиться с руководителями фракций нижней палаты парламента и, как ожидается, принять решение о том, подавать ли в отставку.

Напомним, что в 2021 году Германия выразила Украине протест из-за марша в центре Киева по случаю годовщины дня создания дивизии СС "Галичина".