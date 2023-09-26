По всій Україні вдруге за день оголошували тривогу: МіГ літав 20 хвилин
Вівторок, 26 вересня 2023, 19:35
Увечері 26 вересня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 20 хвилин.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка.
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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Оновлено: За 20 хвилин було оголошено про відбій загрози.
Що передувало: Попередня повітряна тривога по всій Україні через зліт російського винищувача тривала пів години.
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