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По всій Україні вдруге за день оголошували тривогу: МіГ літав 20 хвилин

Валентина РоманенкоВівторок, 26 вересня 2023, 19:35
По всій Україні вдруге за день оголошували тривогу: МіГ літав 20 хвилин
скриншот

Увечері 26 вересня по всій території України було оголошено повітряну тривогу через зліт у Росії потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 20 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно ПС: "Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка.

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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Оновлено: За 20 хвилин було оголошено про відбій загрози.

Що передувало: Попередня повітряна тривога по всій Україні через зліт російського винищувача тривала пів години.

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Теми: повітряна тривога
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