Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По всей Украине второй раз за день объявляли тревогу: МиГ летал 20 минут

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 19:35
По всей Украине второй раз за день объявляли тревогу: МиГ летал 20 минут
скриншот

Вечером 26 сентября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 20 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

Реклама:

Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Обновлено: Через 20 минут было объявлено об отбое угрозы.

Что предшествовало: Предыдущая воздушная тревога по всей Украине из-за взлета российского истребителя длилась полчаса.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
воздушная тревога
Жителей Севастополя не пустили в укрытие дворца культуры во время воздушной тревоги
По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета МиГа в РФ
В нескольких областях была объявлена тревога из-за угрозы баллистики: в Кривом Роге раздался взрыв
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: