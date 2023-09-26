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По всей Украине второй раз за день объявляли тревогу: МиГ летал 20 минут

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 19:35
По всей Украине второй раз за день объявляли тревогу: МиГ летал 20 минут
скриншот

Вечером 26 сентября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета в России потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 20 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Обновлено: Через 20 минут было объявлено об отбое угрозы.

Что предшествовало: Предыдущая воздушная тревога по всей Украине из-за взлета российского истребителя длилась полчаса.

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Темы: воздушная тревога
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