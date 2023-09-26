За добу Росія завдала 73 авіаційних удари – Генштаб
Протягом доби на фронті відбулось 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з РСЗВ.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 26 вересня
Дослівно: "На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області".
"На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області".
"Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту".
Деталі: Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження російського особового складу, озброєння та військової техніки.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.