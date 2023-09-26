Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За добу Росія завдала 73 авіаційних удари – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 20:47
За добу Росія завдала 73 авіаційних удари – Генштаб
ілюстративне фото генштабу зсу

Протягом доби на фронті відбулось 20 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 26 вересня

Дослівно: "На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Сєверного Донецької області".

Реклама:

"На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 9 атак ворога безпосередньо в районі Мар’їнки Донецької області".

 
мапа - deepstate

"Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту".

Деталі: Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження російського особового складу, озброєння та військової техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ уразили 4 артилерійських засоби, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Теми: Генштабвійнаавіаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: На Мелітопольському напрямку росіяни використовують мирних жителів як "щит"
Росіяни марно намагалися досягти успіху біля Кліщіївки та Мар’їнки – Генштаб ЗСУ
Захисники за добу знищили 400 загарбників і 39 ворожих артсистем
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: