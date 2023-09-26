За сутки Россия нанесла 73 авиационных удара – Генштаб

За сутки на фронте произошло 20 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 73 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов с РСЗО.

Источник: вечерняя сводка Генштаба за 26 сентября

Дословно: "На Авдеевском направлении наши защитники успешно отразили атаки врага в районе юго-восточнее Северного Донецкой области".

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"На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отразили 9 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области".

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"В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта".

Детали: Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения российского личного состава, вооружения и военной техники.

ВИДЕО ДНЯ

Подразделения ракетных войск поразили 4 артиллерийских средства, 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 1 пункт управления и 2 склада боеприпасов противника.