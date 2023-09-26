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Зеленський: Знаємо куди тиснути, щоб послабити російський ВПК

Олександр ШумілінВівторок, 26 вересня 2023, 20:48
Зеленський: Знаємо куди тиснути, щоб послабити російський ВПК
Скриншот

Україна знає ситуацію із російським воєнно-промисловим комплексом, і які напрямки тиску на Росію треба посилити, щоб її терористичні можливості не зростали.

Джерело: звернення президента України Володимира Зеленського

Пряма мова: "(На ставці. – ред.) була окрема змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в російському ВПК (воєнно-промисловий комплекс – ред.). Чітко бачимо, які напрямки тиску на Росію мають бути посилені, аби терористичні можливості не зростали. Санкцій не достатньо. Буде більше.

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Наших власних українських дій проти держави-терориста теж буде більше. Повинні відчуватися втрати Росії".

Передісторія:

  • Росія збільшить військові витрати майже на 70 %, до 10,8 трлн рублів.   

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Теми: РосіяЗеленський
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