Зеленский: Знаем куда давить, чтобы ослабить российский ВПК

Украина знает ситуацию с российским военно-промышленным комплексом, и какие направления давления на Россию надо усилить, чтобы ее террористические возможности не росли.

Источник: обращение президента Украины Владимира Зеленского

Прямая речь: "(На ставке. - ред.) был отдельный содержательный доклад разведки о ситуации в российском ВПК (военно-промышленный комплекс - ред.). Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций недостаточно. Будет больше.

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Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Должны ощущаться потери России".

Предыстория:

Россия увеличит военные расходы почти на 70 %, до 10,8 трлн рублей.