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Залужний востаннє поговорив з Міллі на його посаді

Тетяна ОлійникВівторок, 26 вересня 2023, 21:07
Залужний востаннє поговорив з Міллі на його посаді
Фото з телеграму Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі.

Джерело: Залужний у Telegram

Деталі: Під час перемовин був присутній і генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США. Генерали домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних Сил України в боротьбі з Росією.

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Пряма мова: "Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції.

На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед. Також розповів про основні потреби нашої армії — це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси".

Теми: ЗалужнийЗбройні силиСША
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