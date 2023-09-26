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Залужный в последний раз поговорил с Милли в его должности

Татьяна ОлейникВторник, 26 сентября 2023, 21:07
Залужный в последний раз поговорил с Милли в его должности
Фото з телеграмма Залужногои

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел итоговый телефонный разговор с генералом Марком Милли в его действующем статусе.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: В ходе переговоров присутствовал и генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США. Генералы договорились продолжать работу по усилению Вооруженных Сил Украины в борьбе с Россией.

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Прямая речь: "Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили ни одной позиции.

На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед. Также рассказал об основных потребностях нашей армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы".

Темы: ЗалужныйВооруженные силыСША
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