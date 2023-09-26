Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Залужный в последний раз поговорил с Милли в его должности

Татьяна ОлейникВторник, 26 сентября 2023, 21:07
Залужный в последний раз поговорил с Милли в его должности
Фото з телеграмма Залужногои

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел итоговый телефонный разговор с генералом Марком Милли в его действующем статусе.

Источник: Залужный в Telegram

Детали: В ходе переговоров присутствовал и генерал Чарльз Браун, который вскоре возглавит Объединенный комитет начальников штабов США. Генералы договорились продолжать работу по усилению Вооруженных Сил Украины в борьбе с Россией.

Реклама:

Прямая речь: "Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонительных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили ни одной позиции.

На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед. Также рассказал об основных потребностях нашей армии – это средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы".

Темы: ЗалужныйВооруженные силыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны

Путин заявил об обломках ручных гранат в телах на самолете Пригожина

фотоВ Грозе завершили спасательные работы: количество погибших не изменилось

Путин о ядерном ударе по России: у противника не останется шансов

фото, обновленоРоссияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

фотоЗеленский впервые встретился с Пашиняном

Все новости...
Залужный
Залужный впервые пообщался с преемником Милли
Залужный и начальник Генштаба "сверили часы" с ОСУВ "Таврия"
"Ждем хороших новостей": Залужный о встрече с западными партнерами
Последние новости
01:21
В результате атаки беспилотников на военную академию в Сирии погибли более 100 человек
00:40
Из-за ракетного удара по Грозе погиб сын и вдова военного, которого перезахоронили
00:00
Над Белгородским районом России сбили шесть беспилотников – местные власти
23:53
Следующий "Рамштайн" пройдет 10 октября в Брюсселе
23:43
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА в части страны
23:38
Белый дом осудил удар России по кафе в Харьковской области
23:35
Почему подростки совершают самоубийство и как родителям распознать суицидальные намерения – объясняют психологи
23:27
Британский премьер объявил финансовую помощь для Украины
23:17
фотоВ Норвегии обнаружили 1400-летние золотые фигурки скандинавских богов на месте храма
22:45
Польша не понимает, что означает приостановление жалобы Украины в ВТО, требует ее отозвать
Все новости...
Реклама: