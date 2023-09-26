Зеленский назначил футболиста Шевченко внештатным советником
Вторник, 26 сентября 2023, 21:47
Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.
Источник: Указ №589/2023 на сайте президента
Дословно: "Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)".
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Справка: Шевченко, 1976 г.р., был профессиональным футболистом в 1994-2012 гг., позже занялся тренерской деятельностью, был главным тренером национальной сборной Украины. Заслуженный мастер спорта Украины (2003), Герой Украины (2004) после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину является послом фандрейзинговой платформы United24.