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Зеленский назначил футболиста Шевченко внештатным советником

Татьяна ОлейникВторник, 26 сентября 2023, 21:47
Зеленский назначил футболиста Шевченко внештатным советником
Владимир Зеленский и Андрей Шеченко в мае 2022 года. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Источник: Указ №589/2023 на сайте президента

Дословно: "Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)".

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Справка: Шевченко, 1976 г.р., был профессиональным футболистом в 1994-2012 гг., позже занялся тренерской деятельностью, был главным тренером национальной сборной Украины. Заслуженный мастер спорта Украины (2003), Герой Украины (2004) после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину является послом фандрейзинговой платформы United24.

Темы: Шевченко-футболистЗеленскийспорт
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