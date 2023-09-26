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У Білому домі впевнені, що Конгрес зберігає прихильність до підтримки України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 26 вересня 2023, 22:29
У Білому домі впевнені, що Конгрес зберігає прихильність до підтримки України
БІЛИЙ ДІМ, ФОТО GETTY IMAGES

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у вівторок заявила, що обидві партії Конгресу й далі підтримують Україну, яка понад 19 місяців протистоїть повномасштабному російському вторгненню.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: За словами Карін Жан-П’єр, у Білому домі пишаються тим, що вдалося забезпечити двопартійну підтримку фінансування для України, "й важливо, що це продовжується".

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"Ми вважаємо, що двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України", – додала вона.

Речниця Білого дому сказала, що адміністрація Джо Байдена продовжить співпрацю із членами обох партій у Сенаті для забезпечення додаткового фінансування для України.

"Радник із національної безпеки Джейк Салліван нещодавно сказав, що говорив із обома сторонами про важливість забезпечення додаткового фінансування в межах бюджетної резолюції. Це фінансування забезпечить підтримку українського народу, який мужньо бореться за свою свободу і демократію", – зазначила Жан-П’єр.

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Державний департамент США раніше закликав Конгрес проголосувати бюджет та уникнути шатдауну – тимчасового призупинення роботи уряду.

Голосування блокують представники ультраправого крила Республіканської партії, невдоволені намірами схвалити додаткові кошти для України й невиконанням їхніх вимог – наприклад на фінансування безпеки кордону з Мексикою.

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