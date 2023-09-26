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В Белом доме уверены, что Конгресс сохраняет приверженность поддержке Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 26 сентября 2023, 22:29
В Белом доме уверены, что Конгресс сохраняет приверженность поддержке Украины
БЕЛЫЙ ДОМ, ФОТО GETTY IMAGES

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во вторник заявила, что обе партии Конгресса продолжают поддерживать Украину, которая более 19 месяцев противостоит полномасштабному российскому вторжению.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: По словам Карин Жан-Пьер, в Белом доме гордятся тем, что удалось обеспечить двухпартийную поддержку финансирования для Украины, "и важно, что это продолжается".

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"Мы считаем, что двухпартийное большинство в Конгрессе привержено поддержке Украины", – добавила она.

Пресс-секретарь Белого дома сказала, что администрация Джо Байдена продолжит сотрудничество с членами обеих партий в Сенате для обеспечения дополнительного финансирования для Украины.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан недавно сказал, что говорил с обеими сторонами о важности обеспечения дополнительного финансирования в рамках бюджетной резолюции. Это финансирование обеспечит поддержку украинского народа, который мужественно борется за свою свободу и демократию", – отметила Жан-Пьер.

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Государственный департамент США ранее призвал Конгресс проголосовать бюджет и избежать шатдауна – временного приостановления работы правительства.

Голосование блокируют представители ультраправого крыла Республиканской партии, недовольные намерениями одобрить дополнительные средства для Украины и невыполнением их требований – например на финансирование безопасности границы с Мексикой.

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