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Голова МЗС Білорусі "не може уявити" участь Мінська у війні проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 00:16
Голова МЗС Білорусі не може уявити участь Мінська у війні проти України
Міністр закордонних справ Білорусі Сергєй Алєйник. Фото БЕЛРЫНОК

Міністр закордонних справ Білорусі Сергєй Алєйник заявив, що не може уявити ситуацію, за якої його держава вступає у війну в Україні разом з російськими військами – проігнорувавши той факт, що Мінськ надав свою територію для вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Джерело: Алєйник в інтерв’ю агенції AP – повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Голова білоруського зовнішньополітичного відомства на питання, чи може він уявити ситуацію, за якої "Білорусь підтримає війну в Україні разом із Росією", сказав: "Моя відповідь – ні".

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Він спробував розкрити психологію українців (вони не хочуть і не потребують "цієї війни на виснаження"), а також відкрито збрехав, що Білорусь завжди підтримувала мир у сусідній країні і продовжуватиме "робити все, що в її силах" для його досягнення.

Алєйник також звинуватив Україну та "інші опосередковано залучені сторони" в провалі українсько-російських мирних переговорів, які нетривалий час відбувались у Мінську на початку російського вторгнення у 2022 році.

Голова МЗС Білорусі проігнорував загальновідомі факти прямої причетності його країни до найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

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Щонайменше білоруський режим Александра Лукашенка надав свою територію для вторгнення російських військ через північ України. Там приймали на лікування поранених росіян і давали власні полігони й інфраструктуру для підготовки мобілізованих.

Крім того, особисто Лукашенко прямо підважив суверенітет України, який на словах поважав, допустив визнання терористичних утворень "Л/ДНР" і протиправної анексії Криму – не кажучи вже про зустріч із ватажком терористів "ДНР" Денисом Пушиліним. 

Теми: БілорусьвійнаРосія
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