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Глава МИД Беларуси "не может представить" участие Минска в войне против России

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 00:16
Глава МИД Беларуси не может представить участие Минска в войне против России
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Фото БЕЛРЫНОК

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил, что не может представить ситуацию, при которой его государство вступает в войну в Украине вместе с российскими войсками – проигнорировав тот факт, что Минск предоставил свою территорию для вторжения РФ в феврале 2022 года.

Источник: Алейник в интервью агентству AP – сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава белорусского внешнеполитического ведомства на вопрос, может ли он представить ситуацию, при которой "Беларусь поддержит войну в Украине вместе с Россией", сказал: "Мой ответ – нет".

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Он попытался раскрыть психологию украинцев (они не хотят и не нуждаются в "этой войне на истощение"), а также открыто соврал, что Беларусь всегда поддерживала мир в соседней стране и будет продолжать "делать все, что в ее силах" для его достижения.

Алейник также обвинил Украину и "другие косвенно вовлеченные стороны" в провале украинско-российских мирных переговоров, которые непродолжительное время проходили в Минске в начале российского вторжения в 2022 году.

Глава МИД Беларуси проигнорировал общеизвестные факты прямой причастности его страны к крупнейшему вооруженному конфликту в Европе со времен Второй мировой войны.

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По меньшей мере белорусский режим Александра Лукашенко предоставил свою территорию для вторжения российских войск через север Украины. Там принимали на лечение раненых россиян и давали собственные полигоны и инфраструктуру для подготовки мобилизованных.

Кроме того, лично Лукашенко прямо подорвал суверенитет Украины, который на словах уважал, допустил признание террористических образований "Л/ДНР" и противоправной аннексии Крыма – не говоря уже о встрече с главарем террористов "ДНР" Денисом Пушилиным.

Темы: БеларусьвойнаРосcия
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