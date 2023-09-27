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Адміністрація Байдена співпрацюватиме з Конгресом для ухвалення нової допомоги Україні – Білий дім

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 01:10
Адміністрація Байдена співпрацюватиме з Конгресом для ухвалення нової допомоги Україні – Білий дім
РЕЧНИЦЯ БІЛОГО ДОМУ КАРІН-ЖАН П’ЄР , GETTY IMAGES

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір продовжувати співпрацю з членами обох партій у Конгресі для ухвалення нового пакету допомоги для України.

Джерело: прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: За її словами, двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України. 

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Вона також підкреслила, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, і лідер республіканців Мітч Макконнелл неодноразово за останні кілька тижнів висловлювалися на підтримку подальшого фінансування допомоги Україні. 

Жан-П’єр нагадала, що з членами Конгресу недавно спілкувався радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван та зазначила, що це фінансування має забезпечити підтримку всього українського народу, який бореться за свободу й демократію.

Вона також наголосила, що ця підтримка не лише від США, а також від союзників і партнерів.

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Пряма мова Жан-П'єр: "Ми будемо продовжувати ці розмови. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яку ми бачили. І тому ці розмови триватимуть".

Передісторія:

  • Державний департамент США раніше закликав Конгрес проголосувати бюджет та уникнути шатдауну – тимчасового призупинення роботи уряду. Голосування блокують представники ультраправого крила Республіканської партії, невдоволені намірами схвалити додаткові кошти для України й невиконанням їхніх вимог – наприклад на фінансування безпеки кордону з Мексикою.

Теми: СШАвійна
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