Адміністрація Байдена співпрацюватиме з Конгресом для ухвалення нової допомоги Україні – Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір продовжувати співпрацю з членами обох партій у Конгресі для ухвалення нового пакету допомоги для України.

Джерело: прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр

Деталі: За її словами, двопартійна більшість у Конгресі віддана підтримці України.

Реклама:

Вона також підкреслила, що лідер демократів у Сенаті Чак Шумер, і лідер республіканців Мітч Макконнелл неодноразово за останні кілька тижнів висловлювалися на підтримку подальшого фінансування допомоги Україні.

Жан-П’єр нагадала, що з членами Конгресу недавно спілкувався радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван та зазначила, що це фінансування має забезпечити підтримку всього українського народу, який бореться за свободу й демократію.

Вона також наголосила, що ця підтримка не лише від США, а також від союзників і партнерів.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Жан-П'єр: "Ми будемо продовжувати ці розмови. Ми вдячні за двопартійну підтримку, яку ми бачили. І тому ці розмови триватимуть".

Передісторія: