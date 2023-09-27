Администрация Байдена будет сотрудничать с Конгрессом для выделения новой помощи Украине – Белый дом

Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать сотрудничество с членами обеих партий в Конгрессе для принятия нового пакета помощи для Украины.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: По ее словам, двухпартийное большинство в Конгрессе привержено поддержке Украины.

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Она также подчеркнула, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер, и лидер республиканцев Митч Макконнелл неоднократно за последние несколько недель высказывались в поддержку дальнейшего финансирования помощи Украине.

Жан-Пьер напомнила, что с членами Конгресса недавно общался советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и отметила, что это финансирование должно обеспечить поддержку всего украинского народа, который борется за свободу и демократию.

Она также отметила, что эта поддержка не только от США, а также от союзников и партнеров.

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Прямая речь Жан-Пьер: "Мы будем продолжать эти разговоры. Мы благодарны за двухпартийную поддержку, которую мы видели. И поэтому эти разговоры будут продолжаться".

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