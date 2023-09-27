Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Администрация Байдена будет сотрудничать с Конгрессом для выделения новой помощи Украине – Белый дом

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 01:10
Администрация Байдена будет сотрудничать с Конгрессом для выделения новой помощи Украине – Белый дом
КАРИН-ЖАН ПЬЕР , GETTY IMAGES

Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать сотрудничество с членами обеих партий в Конгрессе для принятия нового пакета помощи для Украины.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Детали: По ее словам, двухпартийное большинство в Конгрессе привержено поддержке Украины. 

Реклама:

Она также подчеркнула, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер, и лидер республиканцев Митч Макконнелл неоднократно за последние несколько недель высказывались в поддержку дальнейшего финансирования помощи Украине. 

Жан-Пьер напомнила, что с членами Конгресса недавно общался советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан и отметила, что это финансирование должно обеспечить поддержку всего украинского народа, который борется за свободу и демократию.

Она также отметила, что эта поддержка не только от США, а также от союзников и партнеров.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Жан-Пьер: "Мы будем продолжать эти разговоры. Мы благодарны за двухпартийную поддержку, которую мы видели. И поэтому эти разговоры будут продолжаться".

Предыстория:

  • Государственный департамент США ранее призвал Конгресс проголосовать бюджет и избежать шатдауна – временного приостановления работы правительства. Голосование блокируют представители ультраправого крыла Республиканской партии, недовольные намерениями одобрить дополнительные средства для Украины и невыполнением их требований – например на финансирование безопасности границы с Мексикой.

Темы: СШАвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
США
Ходжес о критике контрнаступления Украины: Это непрофессиональные и бесполезные заявления
Суд Нью-Йорка признал Трампа виновным в мошенничестве
Залужный в последний раз поговорил с Милли в его должности
Последние новости
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
Все новости...
Реклама: