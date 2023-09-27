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Окупанти збираються примусово вивезти мешканців окупованої Горлівки до Росії - ЦНС

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 01:42
Окупанти збираються примусово вивезти мешканців окупованої Горлівки до Росії - ЦНС
Фото ілюстраційне з відкритих джерел

За даними місцевого підпілля, окупанти готуються примусово "евакуювати" частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки до Росії.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Ворог готується вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. 

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Це називають турботою про населення, хоча де-факто це постановочне шоу для пропагандистської картинки. 

За інформацією ЦНС, на місце виселених людей окупанти планують розквартирувати своїх військових. 

Теми: окупаціяГорлівка
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