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Оккупанты собираются принудительно вывезти жителей оккупированной Горловки в Россию

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 01:42
Оккупанты собираются принудительно вывезти жителей оккупированной Горловки в Россию
Фото иллюстративное из открытых источников

По данным местного подполья, оккупанты готовятся принудительно "эвакуировать" часть жителей временно захваченной Горловки в Россию.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Враг готовится вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей. 

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Это называют заботой о населении, хотя де-факто это постановочное шоу для пропагандистской картинки. 

По информации ЦНС, на место выселенных людей оккупанты планируют расквартировать своих военных.

Темы: оккупацияГорловка
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