Оккупанты собираются принудительно вывезти жителей оккупированной Горловки в Россию

По данным местного подполья, оккупанты готовятся принудительно "эвакуировать" часть жителей временно захваченной Горловки в Россию.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Враг готовится вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей.

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Это называют заботой о населении, хотя де-факто это постановочное шоу для пропагандистской картинки.

По информации ЦНС, на место выселенных людей оккупанты планируют расквартировать своих военных.