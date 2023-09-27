Оккупанты собираются принудительно вывезти жителей оккупированной Горловки в Россию
Среда, 27 сентября 2023, 01:42
По данным местного подполья, оккупанты готовятся принудительно "эвакуировать" часть жителей временно захваченной Горловки в Россию.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Враг готовится вывезти население Никитовского района Горловки, независимо от желания жителей.
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Это называют заботой о населении, хотя де-факто это постановочное шоу для пропагандистской картинки.
По информации ЦНС, на место выселенных людей оккупанты планируют расквартировать своих военных.