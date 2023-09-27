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Глава Міноборони Нідерландів розповіла, коли Україні передадуть винищувачі F-16

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 02:15
Глава Міноборони Нідерландів розповіла, коли Україні передадуть винищувачі F-16
Кайса Оллонгрен, фото ANP/Bart Maat

Першу партію винищувачів F-16 Нідерланди планують передати Україні у 2024 році.

Джерело: очільниця Міноборони країни Кайса Оллонгрен в інтерв'ю MSNBC, X (Twitter) Оллонгрен

Деталі: Міністерка пояснила, що Нідерланди здійснюють перехід на F-35, і саме тому можуть поставити F-16. За її словами, те саме стосується Норвегії та Данії.

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Терміни передачі F-16 також залежатимуть від того, скільки часу потрібно буде на навчання українських льотчиків. На думку Оллонгрен, навчання триватиме від шести до восьми місяців. І це набагато менше часу, ніж Нідерланди витрачають на навчання своїх льотчиків. 

Вона також розповіла, що створюється навчальний центр у Румунії, який намагаються запустити якомога швидше.

Але, найголовніше, за словами Оллонгрен, це сигнал, який Нідерланди посилають не тільки Києву, а й Москві та Кремлю.

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