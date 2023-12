Глава Міноборони Нідерландів розповіла, коли Україні передадуть винищувачі F-16

Першу партію винищувачів F-16 Нідерланди планують передати Україні у 2024 році.

Джерело: очільниця Міноборони країни Кайса Оллонгрен в інтерв'ю MSNBC, X (Twitter) Оллонгрен

Деталі: Міністерка пояснила, що Нідерланди здійснюють перехід на F-35, і саме тому можуть поставити F-16. За її словами, те саме стосується Норвегії та Данії.

Терміни передачі F-16 також залежатимуть від того, скільки часу потрібно буде на навчання українських льотчиків. На думку Оллонгрен, навчання триватиме від шести до восьми місяців. І це набагато менше часу, ніж Нідерланди витрачають на навчання своїх льотчиків.

Вона також розповіла, що створюється навчальний центр у Румунії, який намагаються запустити якомога швидше.

Але, найголовніше, за словами Оллонгрен, це сигнал, який Нідерланди посилають не тільки Києву, а й Москві та Кремлю.

Great to be back in the studio of @Morning_Joe to discuss F-16's for Ukraine. It remains vital for Europe and the US to act as one against the blatant Russian aggression. We need to end Putin’s war in Ukraine to prevent future aggression.https://t.co/3S4Jm1AOjU