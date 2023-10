Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда Украине передадут истребители F-16

Первую партию истребителей F-16 Нидерланды планируют передать Украине в 2024 году.

Источник: глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в интервью MSNBC, X (Twitter) Оллонгрен

Детали: Министр объяснила, что Нидерланды осуществляют переход на F-35, и именно поэтому могут поставить F-16. По ее словам, то же самое касается Норвегии и Дании.

Сроки передачи F-16 также будут зависеть от того, сколько времени нужно будет на обучение украинских летчиков. По мнению Оллонгрен, обучение продлится от шести до восьми месяцев. И это гораздо меньше времени, чем Нидерланды тратят на обучение своих летчиков.

Она также рассказала, что создается учебный центр в Румынии, который пытаются запустить как можно быстрее.

Но, самое главное, по словам Оллонгрен, это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и Москве и Кремлю.

Great to be back in the studio of @Morning_Joe to discuss F-16's for Ukraine. It remains vital for Europe and the US to act as one against the blatant Russian aggression. We need to end Putin’s war in Ukraine to prevent future aggression.https://t.co/3S4Jm1AOjU