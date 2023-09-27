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Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда Украине передадут истребители F-16

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 02:15
Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда Украине передадут истребители F-16
Кайса Оллонгрен, фото ANP/Bart Maat

Первую партию истребителей F-16 Нидерланды планируют передать Украине в 2024 году.

Источник: глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен в интервью MSNBC, X (Twitter) Оллонгрен

Детали: Министр объяснила, что Нидерланды осуществляют переход на F-35, и именно поэтому могут поставить F-16. По ее словам, то же самое касается Норвегии и Дании.

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Сроки передачи F-16 также будут зависеть от того, сколько времени нужно будет на обучение украинских летчиков. По мнению Оллонгрен, обучение продлится от шести до восьми месяцев. И это гораздо меньше времени, чем Нидерланды тратят на обучение своих летчиков. 

Она также рассказала, что создается учебный центр в Румынии, который пытаются запустить как можно быстрее.

Но, самое главное, по словам Оллонгрен, это сигнал, который Нидерланды посылают не только Киеву, но и Москве и Кремлю.

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