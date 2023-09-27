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Підстанції "Укренерго" захистять від ракетних атак інженерними укріпленнями

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 03:11
Підстанції Укренерго захистять від ракетних атак інженерними укріпленнями
Фото ілюстраційне, structum.com

Підстанції "Укренерго" захищені від ракетних атак: це комплексний захист, як активний - ППО, так і пасивний - інженерні укріплення.

Джерело: голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, "Суспільне"

Деталі:  Кудрицький заявив, що станом на сьогодні магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на українську енергосистему. Водночас він зазначив, що без імпорту електроенергії цей опалювальний сезон буде "складно пройти".

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За його словами, для захисту енергооб'єктів України від чергових атак з боку Росії "Укренерго" постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ.

Голова "Укренерго" також додав, що наразі відключень електроенергії не планується, але все буде залежати від ситуації.

Пряма мова Кудрицького: "Ми в координації з урядовими структурами, з Генштабом ЗСУ маємо декілька видів захисту і підстанції "Укренерго", де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення.

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Зараз (відключення електроенергії — ред.) не плануємо, все буде залежати від можливих обстрілів, чи будуть перерви в енергопостачанні взимку, чи не буде. Якщо обстрілів немає — ми відключень не плануємо, оскільки спрогнозувати обстріли не можливо, куди влучать (росіяни — ред.) тоді будемо діяти по ситуації", — пояснив Кудрицький і додав, що цю зиму без імпорту електроенергії "пройти буде дуже складно".

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Теми: енергетикаракетний удар
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