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Подстанции "Укрэнерго" защитят от ракетных атак инженерными укреплениями

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 03:11
Подстанции Укрэнерго защитят от ракетных атак инженерными укреплениями
Фото иллюстративное, structum.com

Подстанции "Укрэнерго" защищены от ракетных так: это комплексная защита, как активная - ПВО, так и пассивная - инженерные укрепления.

Источник: глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, "Суспільне"

Детали:  Кудрицкий заявил, что на сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. В то же время он отметил, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти".

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По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак со стороны России "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что сейчас отключений электроэнергии не планируется, но все будет зависеть от ситуации.

Прямая речь Кудрицкого: "Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеем несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это, как активная защита - ПВО, так это и пассивная защита - инженерные укрепления.

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Сейчас (отключение электроэнергии - ред.) не планируем, все будет зависеть от возможных обстрелов, будут ли перерывы в энергоснабжении зимой, или не будет. Если обстрелов нет - мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы невозможно, куда попадут (россияне - ред.) тогда будем действовать по ситуации", - пояснил Кудрицкий и добавил, что эту зиму без импорта электроэнергии "пройти будет очень сложно".добавил, что эту зиму без импорта электроэнергии "пройти будет очень сложно".

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Темы: энергетикаракетный удар
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