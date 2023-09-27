Умєров про атаки на енергетичну інфраструктуру: Ми будемо відповідати
Середа, 27 вересня 2023, 04:07
Росія взимку зосереджуватиметься на нанесені ударів по енергетичній інфраструктурі України, "але ми будемо відповідати!".
Джерело: глава Міноборони України Рустем Умєров під час включення на CNN, Міноборони в Telegram
Пряма мова Умєрова: "Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!".
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Передісторія:
- В української розвідки є інформація про те, що РФ проводить розвідувальні заходи щодо енергетичної інфраструктури України.
- Унаслідок ворожих ракетних ударів минулої зими було серйозно пошкоджено близько 63% обладнання енергомереж Києва, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.