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Умєров про атаки на енергетичну інфраструктуру: Ми будемо відповідати

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 04:07
Умєров про атаки на енергетичну інфраструктуру: Ми будемо відповідати
РУСТЕМ УМЄРОВ ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН

Росія взимку зосереджуватиметься на нанесені ударів по енергетичній інфраструктурі України, "але ми будемо відповідати!".

Джерело: глава Міноборони України Рустем Умєров під час включення на CNN, Міноборони в Telegram

Пряма мова Умєрова: "Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру...Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою!".

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Теми: Мінпаливенерговійнаенергетика
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