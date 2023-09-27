Умеров об атаках на энергетическую инфраструктуру: Мы будем отвечать

Россия зимой будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, "но мы будем отвечать!".

Источник: глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время включения на CNN, Минобороны в Telegram

Прямая речь Умерова: "Нам нужно больше оружия, которое изменит игру... Надеюсь, вскоре прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!".

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