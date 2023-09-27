Умеров об атаках на энергетическую инфраструктуру: Мы будем отвечать
Среда, 27 сентября 2023, 04:07
Россия зимой будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, "но мы будем отвечать!".
Источник: глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время включения на CNN, Минобороны в Telegram
Прямая речь Умерова: "Нам нужно больше оружия, которое изменит игру... Надеюсь, вскоре прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!".
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Предыстория:
- У украинской разведки имеется информация о том, что РФ проводит разведывательные меры по энергетической инфраструктуре Украины.
- В результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования энергосетей столицы, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.