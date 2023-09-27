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Ходжес про критику контрнаступу України: Це непрофесійні та марні заяви

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 05:05
Ходжес про критику контрнаступу України: Це непрофесійні та марні заяви
БЕН ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Тим, хто за 8000 кілометрів критикує, як хтось інший заходить на мінні поля і окопи та розміновує їх, повинно бути соромно самим за себе: США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії без авіації.

Джерело: колишній командувач Сухопутних сил НАТО в Європі, генерал США у відставці Бен Ходжес під час дискусії у Вашингтоні "Перемога України: блимає жовтий сигнал?", "Голос Америки"

Деталі: Ходжес відповів стосовно критичних зауважень на адресу дій української армії у війні: "Це непрофесійні та марні заяви".

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Генерал нагадав, що українцям доводиться боротися без підтримки авіації, без якої США, Велика Британія чи Німеччина ніколи не посилала б своїх солдатів у бойові дії.

За його словами, ЗСУ проводять багатоскладові комплексні операції, включно з роботою спецпризначенців, атаками дронів, кібер боротьбою, виведенням з ладу російських радарів та ППО та іншим: "Контрнаступ – це не лише те, що ми бачимо на полі бою". 

Також, за словами Ходжеса, вражаючою є робота українських військових щодо Чорноморського флоту, яка створює величезний тиск на російський Генштаб.

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Теми: контрнаступСША
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