Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ходжес о критике контрнаступления Украины: Это непрофессиональные и бесполезные заявления

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 05:05
Ходжес о критике контрнаступления Украины: Это непрофессиональные и бесполезные заявления
БЕН ХОДЖЕС, ФОТО: MK.USEMBASSY.GOV

Тем, кто за 8000 километров критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя: США, Великобритания или Германия никогда не посылала бы своих солдат в боевые действия без авиации.

Источник: бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Бен Ходжес во время дискуссии в Вашингтоне "Победа Украины: мигает желтый сигнал?", "Голос Америки"

Детали: Ходжес ответил относительно критических замечаний в адрес действий украинской армии в войне: "Это непрофессиональные и бесполезные заявления".

Реклама:

Генерал напомнил, что украинцам приходится бороться без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда не посылала бы своих солдат в боевые действия.

По его словам, ВСУ проводят многосоставные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, кибер борьбу, вывод из строя российских радаров и ПВО и другое: "Контрнаступление - это не только то, что мы видим на поле боя". 

Также, по словам Ходжеса, впечатляющей является работа украинских военных по Черноморскому флоту, которая создает огромное давление на российский Генштаб.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: контрнаступлениеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
контрнаступление
Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября - ISW
Силы обороны продолжают наступательную операцию в районе Вербового – Генштаб
Зима не замедлит контрнаступление Украины – Тарнавский
Последние новости
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
Все новости...
Реклама: