Ходжес о критике контрнаступления Украины: Это непрофессиональные и бесполезные заявления

Тем, кто за 8000 километров критикует, как кто-то другой заходит на минные поля и окопы и разминирует их, должно быть стыдно самим за себя: США, Великобритания или Германия никогда не посылала бы своих солдат в боевые действия без авиации.

Источник: бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе, генерал США в отставке Бен Ходжес во время дискуссии в Вашингтоне "Победа Украины: мигает желтый сигнал?", "Голос Америки"

Детали: Ходжес ответил относительно критических замечаний в адрес действий украинской армии в войне: "Это непрофессиональные и бесполезные заявления".

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Генерал напомнил, что украинцам приходится бороться без поддержки авиации, без которой США, Великобритания или Германия никогда не посылала бы своих солдат в боевые действия.

По его словам, ВСУ проводят многосоставные комплексные операции, включая работу спецназовцев, атаки дронов, кибер борьбу, вывод из строя российских радаров и ПВО и другое: "Контрнаступление - это не только то, что мы видим на поле боя".

Также, по словам Ходжеса, впечатляющей является работа украинских военных по Черноморскому флоту, которая создает огромное давление на российский Генштаб.