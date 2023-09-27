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На Донеччині окупанти розграбовують корисні копалини: видають "ліцензії" на видобуток

"Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 06:20
На Донеччині окупанти розграбовують корисні копалини: видають ліцензії на видобуток
Фото ілюстраційне, zarajsky.org

Російська влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області готуюється роздавати "ліцензії" на видобуток корисних копалин в регіоні.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Окупаційна адміністрація ухвалила список корисних копалин, на які готує видавати ліцензії. Йдеться про глину, вапняк, пісок й інше. 

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У ЦНС нагадують, що всі ці "ліцензії" не мають юридичної сили й покликані лише створити ілюзію легітимації пограбування регіону, яке й так відбувається. 

Раніше перелік корисних копалин на розграбування створили на окупованих територіях Запорізької області. Курує проєкт розграбування українських надр російське міністерство природи.

У ЦНС зауважили, що після деокупації захоплених регіонів України кожен причетний до видачі "ліцензії", а також ті, хто займаються грабежем безпосередньо, понесуть відповідальність за злочини перед народом України.

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Теми: Донецька областьЗапорізька областьокупація
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