В Донецкой области оккупанты грабят полезные ископаемые: выдают "лицензии" на добычу
Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области готовятся раздавать "лицензии" на добычу полезных ископаемых в регионе.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Оккупационная администрация приняла список полезных ископаемых, на которые готовит выдавать лицензии. Речь идет о глине, известняке, песке и другом.
В ЦНС напоминают, что все эти "лицензии" не имеют юридической силы и призваны лишь создать иллюзию легитимности ограбления региона, которое и так происходит.
Ранее перечень полезных ископаемых на разграбление создали на оккупированных территориях Запорожской области. Курирует проект разграбления украинских недр российское министерство природы.
В ЦНС отметили, что после деоккупации захваченных регионов Украины каждый причастный к выдаче "лицензии", а также те, кто занимаются грабежом непосредственно, понесут ответственность за преступления перед народом Украины.