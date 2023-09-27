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В Донецкой области оккупанты грабят полезные ископаемые: выдают "лицензии" на добычу

"Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 06:20
В Донецкой области оккупанты грабят полезные ископаемые: выдают лицензии на добычу
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, zarajsky.org

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области готовятся раздавать "лицензии" на добычу полезных ископаемых в регионе.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Оккупационная администрация приняла список полезных ископаемых, на которые готовит выдавать лицензии. Речь идет о глине, известняке, песке и другом. 

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В ЦНС напоминают, что все эти "лицензии" не имеют юридической силы и призваны лишь создать иллюзию легитимности ограбления региона, которое и так происходит. 

Ранее перечень полезных ископаемых на разграбление создали на оккупированных территориях Запорожской области. Курирует проект разграбления украинских недр российское министерство природы.

В ЦНС отметили, что после деоккупации захваченных регионов Украины каждый причастный к выдаче "лицензии", а также те, кто занимаются грабежом непосредственно, понесут ответственность за преступления перед народом Украины.

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Темы: Донецкая областьЗапорожская областьоккупация
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