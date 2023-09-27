Росіяни били по Нікопольщині: поранили 2 людей, пошкодили підприємство
Російські окупанти уночі 27 вересня завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області, у результаті чого 2 людини дістали поранення, знищена господарська споруда, пошкоджене приватне підприємство, газогони та ЛЕП.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Знову під ударом російської армії була Нікопольщина. Вночі ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській громаді та самому Нікополю. Постраждали дві людини − чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості".
Деталі: Також у результаті ворожих обстрілів зайнялася двоповерхова будівля.
Окупанти пошкодили приватне підприємство, понівечили 4 господарські споруди та ще одну знищили вщент.
Від російських снарядів постраждали 6 приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередачі.
Станом на 7:40 ранку на Дніпропетровщині триває повітряна тривога. Влада закликає мешканців перебувати безпечних місцях.