Россияне били по Никопольщине: ранили 2 человек, повредили предприятие
Российские оккупанты ночью 27 сентября нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего 2 человека получили ранения, уничтожена хозяйственная постройка, повреждено частное предприятие, газопроводы и ЛЭП.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Опять под ударом российской армии была Никопольщина. Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской общине и самому Никополю. Пострадали два человека − мужчины 44 и 68 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести".
Детали: Также в результате вражеских обстрелов загорелось двухэтажное здание.
Оккупанты повредили частное предприятие, 4 хозяйственные постройки и еще одну уничтожили.
От российских снарядов пострадали 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередачи.
По состоянию на 7:40 утра на Днепропетровщине продолжается воздушная тревога. Власти призывают жителей находиться в безопасных местах.