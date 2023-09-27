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Россияне били по Никопольщине: ранили 2 человек, повредили предприятие

Ирина БалачукСреда, 27 сентября 2023, 07:47
Россияне били по Никопольщине: ранили 2 человек, повредили предприятие
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Российские оккупанты ночью 27 сентября нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области, в результате чего 2 человека получили ранения, уничтожена хозяйственная постройка, повреждено частное предприятие, газопроводы и ЛЭП.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Опять под ударом российской армии была Никопольщина. Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Мировской общине и самому Никополю. Пострадали два человека − мужчины 44 и 68 лет. Оба в больнице в состоянии средней тяжести". 

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фото Из Telegram СергЕя Лысака

Детали: Также в результате вражеских обстрелов загорелось двухэтажное здание. 

 
фото Из Telegram Сергея ЛЫсака

Оккупанты повредили частное предприятие, 4 хозяйственные постройки и еще одну уничтожили.

От российских снарядов пострадали 6 частных домов, авто, газопроводы и линия электропередачи. 

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фото из Telegram Сергея ЛЫсака

По состоянию на 7:40 утра на Днепропетровщине продолжается воздушная тревога. Власти призывают жителей находиться в безопасных местах.

Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
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