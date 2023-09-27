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Захисники України уже знищили 276 990 окупантів

Ірина БалачукСереда, 27 вересня 2023, 08:27
Захисники України уже знищили 276 990 окупантів
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 320 загарбників, 38 ворожих артсистем, 24 безпілотники та 3 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,
  • танків − 4 675 (+3) од,
  • бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,
  • артилерійських систем − 6 337(+38) од,
  • РСЗВ − 792 (+0) од,
  • засобів ППО − 534 (+1) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,
  • крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,
  • спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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