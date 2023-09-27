Захисники України уже знищили 276 990 окупантів
Середа, 27 вересня 2023, 08:27
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці ліквідували 320 загарбників, 38 ворожих артсистем, 24 безпілотники та 3 танки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 276 990 (+320) осіб,
- танків − 4 675 (+3) од,
- бойових броньованих машин − 8 950 (+4) од,
- артилерійських систем − 6 337(+38) од,
- РСЗВ − 792 (+0) од,
- засобів ППО − 534 (+1) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 948 (+24) од,
- крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 792 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 927(+2) од.
Дані уточнюються.