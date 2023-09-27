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Защитники Украины уже уничтожили 276 990 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 27 сентября 2023, 08:27
Защитники Украины уже уничтожили 276 990 оккупантов
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 320 захватчиков, 38 вражеских артсистем, 24 беспилотника и 3 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 276 990 (+320) человек,
  • танков − 4 675 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 950 (+4) ед,
  • артиллерийских систем − 6 337 (+38) ед,
  • РСЗО − 792 (+0) ед,
  • средств ПВО − 534 (+1) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 948 (+24) ед,
  • крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 792 (+29) ед,
  • специальной техники − 927 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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