Защитники Украины уже уничтожили 276 990 оккупантов
Среда, 27 сентября 2023, 08:27
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 320 захватчиков, 38 вражеских артсистем, 24 беспилотника и 3 танка.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 276 990 (+320) человек,
- танков − 4 675 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 8 950 (+4) ед,
- артиллерийских систем − 6 337 (+38) ед,
- РСЗО − 792 (+0) ед,
- средств ПВО − 534 (+1) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 948 (+24) ед,
- крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 792 (+29) ед,
- специальной техники − 927 (+2) ед.
Данные уточняются.