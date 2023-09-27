Защитники Украины уже уничтожили 276 990 оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники ликвидировали 320 захватчиков, 38 вражеских артсистем, 24 беспилотника и 3 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 276 990 (+320) человек,

танков − 4 675 (+3) ед,

боевых бронированных машин − 8 950 (+4) ед,

артиллерийских систем − 6 337 (+38) ед,

РСЗО − 792 (+0) ед,

средств ПВО − 534 (+1) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 948 (+24) ед,

крылатых ракет − 1 529 (+0) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 8 792 (+29) ед,

специальной техники − 927 (+2) ед.

Данные уточняются.