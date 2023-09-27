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По Херсонщині зранку був авіаудар, за добу 12 людей поранено

Олена РощінаСереда, 27 вересня 2023, 08:33

За минулу добу внаслідок обстрілів та авіаударів російських військових у Херсонській області було поранено 12 осіб, на світанку 27 вересня був авіаудар поблизу Миколаївки 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні о 05:00 армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється".

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Деталі: За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них – ракетні.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі.

Через російську агресію 12 людей дістали поранення.

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Теми: Херсонська областьвійнаобстріл
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