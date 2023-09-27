Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По Херсонщині зранку був авіаудар, за добу 12 людей поранено

Олена РощінаСереда, 27 вересня 2023, 08:33

За минулу добу внаслідок обстрілів та авіаударів російських військових у Херсонській області було поранено 12 осіб, на світанку 27 вересня був авіаудар поблизу Миколаївки 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні о 05:00 армія РФ вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється".

Реклама:

Деталі: За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, два з них – ракетні.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу у Херсоні; медичний заклад у Бериславі.

Через російську агресію 12 людей дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Херсонська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни

Путін заявив про уламки ручних гранат у тілах на літаку Пригожина

фотоУ Грозі завершили рятувальні роботи: кількість загиблих не змінилася

Путін про ядерний удар по Росії: у противника не залишиться шансів

фото, оновленоРосіяни вдарили по кафе-магазину на Харківщині: 51 загиблий

фотоЗеленський вперше зустрівся з Пашиняном

Усі новини...
Херсонська область
Битва за острови. У чому особливість фронту на Херсонщині та як виглядають тамтешні спецоперації
Приліт HIMARS по штабу військ РФ під Херсоном: журналісти ідентифікували місце удару
СБУ навела HIMARS на нараду у штабі росіян під Херсоном, 8 офіцерів ліквідовано – джерело
Останні новини
01:21
Внаслідок атаки безпілотників на військову академію в Сирії загинуло понад 100 людей
00:40
Через ракетний удар по Грозі загинув син і вдова військового, якого перепоховали
00:00
ФотоНад Бєлгородським районом Росії збили шість безпілотників – місцева влада
23:53
Наступний "Рамштайн" пройде 10 жовтня у Брюсселі
23:43
оновленоПовітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА в частині країни
23:38
Білий дім засудив удар Росії по кафе на Харківщині
23:35
Чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам впізнати суїцидальні наміри – пояснюють психологи
23:27
Британський прем'єр оголосив фінансову допомогу для України
23:17
фотоУ Норвегії знайшли 1400-річні золоті фігурки скандинавських богів на місці храму
22:45
Польща не розуміє, що означає призупинення скарги України в СОТ, вимагає її відкликати
Усі новини...
Реклама: