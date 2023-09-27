По Херсонщине утром был авиаудар, за сутки 12 человек ранены

За минувшие сутки в результате обстрелов и авиаударов российских военных в Херсонской области были ранены 12 человек, на рассвете 27 сентября был авиаудар вблизи Николаевки

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в 05:00 армия РФ ударила из авиации вблизи Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается".

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Детали: За минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов Херсонской области, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, два из них – ракетные.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне; медицинское учреждение в Бериславе.

Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения.