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По Херсонщине утром был авиаудар, за сутки 12 человек ранены

Елена РощинаСреда, 27 сентября 2023, 08:33

За минувшие сутки в результате обстрелов и авиаударов российских военных в Херсонской области были ранены 12 человек, на рассвете 27 сентября был авиаудар вблизи Николаевки 

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Сегодня в 05:00 армия РФ ударила из авиации вблизи Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается".

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Детали: За минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов Херсонской области, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, два из них – ракетные.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здания учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне; медицинское учреждение в Бериславе.

Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения.

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Темы: Херсонская областьвойнаобстрел
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