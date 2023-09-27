Окупанти будують залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком – Андрющенко

Російські загарбники почали будувати пряме залізничне сполучення з окупованим Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram

Дослівно: "Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.

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Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля с.Гранітне через річку Кальміус".

Деталі: За його словами, в разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістиці, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом.

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Залізничне сполучення з Волоновахи: