Окупанти будують залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою і Донецьком – Андрющенко
Російські загарбники почали будувати пряме залізничне сполучення з окупованим Маріуполем, Волновахою та Донецьком.
Джерело: радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко в Telegram
Дослівно: "Окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком.
Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля с.Гранітне через річку Кальміус".
Деталі: За його словами, в разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.
На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістиці, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом.
Залізничне сполучення з Волоновахи:
- на захід йде далі через Розівку -Мелітополь в Крим;
- на північ – Донецьк.