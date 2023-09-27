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Оккупанты строят железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком – Андрющенко

Алена МазуренкоСреда, 27 сентября 2023, 09:39
Оккупанты строят железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком – Андрющенко

Российские захватчики начали строить прямое железнодорожное сообщение с оккупированным Мариуполем, Волновахой и Донецком.

Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram

Дословно: "Оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле с.Гранитное через реку Кальмиус".

Детали: По его словам, в случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

 

На практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас железнодорожное сообщение с Волоновахи:

  • на запад идет дальше через Розовку -Мелитополь в Крым;
  • на север - Донецк.
 

Темы: Мариупольоккупациявойна
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