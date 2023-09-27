Оккупанты строят железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком – Андрющенко
Российские захватчики начали строить прямое железнодорожное сообщение с оккупированным Мариуполем, Волновахой и Донецком.
Источник: советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram
Дословно: "Оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле с.Гранитное через реку Кальмиус".
Детали: По его словам, в случае успеха это позволит включить существующую ветку Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.
На практике это не только глобальное решение вопроса по военной и гражданской логистике, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом.
Сейчас железнодорожное сообщение с Волоновахи:
- на запад идет дальше через Розовку -Мелитополь в Крым;
- на север - Донецк.