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Розвідка Британії: Росія залучає до бою "шматки" нової 25-ї армії − це знижує ризик масштабного наступу

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 10:05
Розвідка Британії: Росія залучає до бою шматки нової 25-ї армії − це знижує ризик масштабного наступу
Російські окупанти. Фото РИА Новости

Росія почала залучати до боїв як підкріплення окремі підрозділи новоствореної 25-ї армії, а це у свою чергу зменшує ймовірність нового масштабного наступу РФ найближчим часом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 27 вересня

Деталі: За даними аналітиків, з середини вересня Росія скоріш за все кинула на фронт окремі підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії.

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Зокрема, є інформація, що 67 мотострілецька дивізія та 164-та окрема мотострілецька бригада беруть участь у боях на ділянці західніше Сєвєродонецька і Кремінної, на межі Донецької і Луганської областей. 

Дослівно розвідка: "Від початку вторгнення Росія лише зрідка мала незадіяне угруповання розміру армії, яке потенційно могло би стати основою для нових масштабних наступальних дій. Оскільки 25-та загальновійськова армія вочевидь почала задіюватися "шматками" для посилення розтягнутої лінії фронту, новий злагоджений наступ сил РФ у наступні тижні стає менш ймовірним". 

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Теми: Росіявійнарозвідка
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