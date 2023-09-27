Разведка Британии: Россия привлекает к боям "куски" новой 25-й армии − это снижает риск масштабного наступления

Россия начала привлекать к боям в качестве подкрепления отдельные подразделения новосозданной 25-й армии, а это в свою очередь уменьшает вероятность нового масштабного наступления РФ в ближайшее время.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании от 27 сентября

Детали: По данным аналитиков, с середины сентября Россия скорее всего бросила на фронт отдельные подразделения новосозданной 25-й общевойсковой армии.

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В частности, есть информация, что 67 мотострелковая дивизия и 164-я отдельная мотострелковая бригада участвуют в боях на участке западнее Северодонецка и Кременной, на границе Донецкой и Луганской областей.

Дословно разведка: "С начала вторжения Россия лишь изредка имела незадействованную группировку размера армии, которая потенциально могла бы стать основой для новых масштабных наступательных действий. Поскольку 25-я общевойсковая армия явно начала задействоваться "кусками" для усиления растянутой линии фронта, новое слаженное наступление сил РФ в последующие недели становится менее вероятным".

Предыстория:

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