Тарнавський анонсував гарні новини з Таврійського напрямку
Середа, 27 вересня 2023, 10:33
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував гарні новини з фронту на Таврійському напрямку.
Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського
Пряма мова: "Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян".
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Деталі: Тарнавський також додав відео ураження дроном російської техніки.