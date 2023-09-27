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Тарнавський анонсував гарні новини з Таврійського напрямку

Олександр ШумілінСереда, 27 вересня 2023, 10:33
Тарнавський анонсував гарні новини з Таврійського напрямку
Фото ілюстративне

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський анонсував гарні новини з фронту на Таврійському напрямку.  

Джерело: повідомлення командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського

Пряма мова: "Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян".

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Деталі: Тарнавський також додав відео ураження дроном російської техніки.

Теми: війнаЗапорізька область
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