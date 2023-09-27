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Тарнавский анонсировал хорошие новости с Таврического направления

Александр ШумилинСреда, 27 сентября 2023, 10:33
Тарнавский анонсировал хорошие новости с Таврического направления
Фото иллюстративное

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский анонсировал хорошие новости с фронта на Таврическом направлении. 

Источник: сообщение командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского

Прямая речь: "Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян".

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Детали: Тарнавский также добавил видео поражения дроном российской техники.

Темы: войнаЗапорожская область
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