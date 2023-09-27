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1 жовтня Україна відзначатиме День захисників і захисниць

Ірина БалачукСереда, 27 вересня 2023, 11:53
1 жовтня Україна відзначатиме День захисників і захисниць
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

1 жовтня Україна вперше відзначатиме День захисників і захисниць в нову дату, вранці цього дня масштабною хвилиною мовчання вшанують тих, хто віддав життя за батьківщину.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Буває, що мовчання здатне сказати більше, ніж будь-які слова. Цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату день своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бʼється заради держави. Усіх, хто додає сили Україні. Усіх, хто віддав своє життя заради України".

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Деталі: Президент наголосив, що цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи державу та українців.

"Хай це стане нашою новою традицією. 9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць", − підсумував Зеленський.

Теми: ЗеленськийсвяткуванняЗбройні сили
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