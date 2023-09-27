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1 октября Украина будет отмечать День защитников и защитниц

Ирина БалачукСреда, 27 сентября 2023, 11:53
1 октября Украина будет отмечать День защитников и защитниц
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

1 октября Украина впервые будет отмечать День защитников и защитниц в новую дату, утром масштабной минутой молчания почтят тех, кто отдал жизнь за свою страну.

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Бывает, что молчание способно сказать больше, чем любые слова. В это воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату день своих защитников и защитниц. Всех, кто сражается ради государства. Всех, кто придает силы Украине. Всех, кто отдал свою жизнь ради Украины".

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Детали: Президент подчеркнул, что в это воскресенье впервые вся Украина на минуту остановится, чтобы молчанием почтить подвиг наших людей, которые погибли, защищая государство и украинцев.

"Пусть это станет нашей новой традицией. 9:00. Воскресенье. 1 октября. Центральные площади и улицы украинских городов. Минута почтения. Минута молчания. И вечность памяти о наших павших защитниках и защитницах", − подытожил Зеленский.

Темы: ЗеленскийпразднованияВооруженные силы
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