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Фальшиві операції для "ухилянтів": у Запоріжжі викрили схему, підозрюють ексвійськкома

Валентина РоманенкоСереда, 27 вересня 2023, 12:50
Фальшиві операції для ухилянтів: у Запоріжжі викрили схему, підозрюють ексвійськкома
фото ДБР

Працівники ДБР викрили злочинну схему ухилення від мобілізації у Запоріжжі, яку організував екскерівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки регіону через своїх колишніх підлеглих.

Джерело: пресслужба ДБР, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У повідомленні Бюро не вказано прізвище підозрюваного, але за даними джерела УП, йдеться про Геннадія Яременка, який на посаді голови Донецького обласного військкомату у серпні цього року отримав підозру за безпідставну виплату додаткових винагород підлеглим на майже мільйон гривень.

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Тоді підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави у 3 млн грн. За даними  УП, заставу було внесено. Яременка було звільнено з посади донецького військкома.

Тепер же ДБР встановлює причетність ексвійськкома до нового епізоду.

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Як встановило слідство, Яременко через своїх колишніх підлеглих, які залишились працювати у Запорізькому ТЦК, вирішив заробити ще й на питанні мобілізації. До свого бізнесу вони залучили посадових осіб ВЛК, МСЕК та медичних закладів Запоріжжя.

За даними слідства, у кардіологічному відділенні міської лікарні швидкої екстреної допомоги Запоріжжя "клієнтам" видавали підроблені документи про нібито проведення операції. На підставі цього ВЛК ухвалювало "потрібний" для ухилення від мобілізації висновок.

Встановлено, що зловмисники встигли надати "послуги" щонайменше 40 особам, яким тепер доведеться довести свої "захворювання" на повторних ВЛК, згідно з указом президента, зазначають у ДБР.

Працівники ДБР провели близько десяти обшуків у дотичних до схеми працівників ВЛК, МСЕК та медичних закладів за місцями їх роботи та проживання. Зокрема, у Запорізькій міській лікарні екстреної швидкої допомоги, Обласному центрі медико-соціальної експертизи та низці військово-лікарських комісій, посадові особи яких підозрюються у підробці медичних документів для "ухилянтів".

Кримінальне провадження ведеться за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.

Слідчі дії щодо встановлення фактів корупції та дотичних до неї осіб тривають.

Теми: ДБРЗапоріжжя
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