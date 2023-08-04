Погорів ще один військком: нараховував сотні тисяч тим, хто не був на фронті
Правоохоронці викрили керівника Донецького обласного військкомату, який безпідставно виплатив додаткову винагороду підлеглим на майже мільйон гривень.
Деталі: Повідомляється, що раніше зловмисник очолював Запорізький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а нині очолює Донецький обласний ТЦК та СП.
На посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП з липня по грудень 2022 року чоловік без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань.
Але ці люди не були призначені на посади у бойовому підрозділі, участі у боях не брали, а натомість безпідставно перебували у прифронтовій зоні.
Дослівно ДБР: "Воєнком оформив документи щодо отримання цими військовослужбовцями довідок про безпосередню участь у бойових діях, завдяки яким їм безпідставно нарахували додаткові бойові доплати на загальну суму 981,3 тис. грн.
Більш того, один із цих підлеглих надав документи для отримання 700 тис. грн грошової допомоги у зв’язку із втратою працездатності внаслідок участі в бойових діях".
Деталі: Крім того, керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.
Також він допоміг "кримінальному авторитету" знятися з військового обліку для виїзду за кордон.
За місцями роботи та проживання керівника військкомату в Запоріжжі та в місті Мирноград Донецької області пройшли обшуки. Правоохоронці знайшли докази протиправної діяльності та особисті фото підлеглих під час "несення служби".
Підозрюваного затримали. Йому інкримінують перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Що було раніше: Державне бюро розслідувань затримало посадовця Київської міської військової адміністрації, який за гроші допомагав чоловікам виїхати з України.
Передісторія:
- Раніше правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка. В розпорядження УП потрапило відео із телефона затриманого Луцюка. На ньому воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють про наркотики.
- На Закарпатті правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування, у якого знайшли символіку РФ та видані в Росії документи, та який змушував підлеглих будувати власний будинок.
- У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
- Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
- Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
- У червні Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова, а НАЗК склало обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення Борисова на суму 188 мільйонів гривень. Також повідомлялося, що Борисову повідомили про підозру, але він зник.