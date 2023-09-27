Фальшивые операции для "уклонистов": в Запорожье разоблачили схему, подозревают экс-военкома

Работники ГБР разоблачили преступную схему уклонения от мобилизации в Запорожье, которую организовал экс-руководитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки региона через своих бывших подчиненных.

Источник: пресс-служба ГБР, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В сообщении Бюро не указана фамилия подозреваемого, но по данным источника УП, речь идет о Геннадии Яременко, который в должности руководителя Донецкого областного военкомата в августе этого года получил подозрение за безосновательную выплату дополнительных вознаграждений подчиненным почти на миллион гривен.

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Тогда подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 3 млн грн. По данным УП, залог был внесен. Яременко был уволен с должности донецкого военкома.

Теперь же ГБР устанавливает причастность экс-военкома к новому эпизоду.

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Как установило следствие, Яременко через своих бывших подчиненных, которые остались работать в Запорожском ТЦК, решил заработать еще и на вопросе мобилизации. К своему бизнесу они привлекли должностных лиц ВВК, МСЭК и медицинских учреждений Запорожья.

По данным следствия, в кардиологическом отделении городской больницы скорой экстренной помощи Запорожья "клиентам" выдавали поддельные документы о якобы проведении операции. На основании этого ВВК принимало "нужное" для уклонения от мобилизации заключение.

Установлено, что злоумышленники успели предоставить "услуги" по меньшей мере 40 лицам, которым теперь придется доказать свои "заболевания" на повторных ВВК, согласно указу президента, отмечают в ГБР.

Работники ГБР провели около десяти обысков у причастных к схеме работников ВВК, МСЭК и медицинских учреждений по местам их работы и проживания. В частности, в Запорожской городской больнице экстренной скорой помощи, Областном центре медико-социальной экспертизы и ряде военно-врачебных комиссий, должностные лица которых подозреваются в подделке медицинских документов для "уклонистов".

Уголовное производство ведется по статьям уклонение от призыва на военную службу по мобилизации и уклонение от военной службы в условиях военного положения.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.

Следственные действия по установлению фактов коррупции и причастных к ней лиц продолжаются.