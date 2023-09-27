Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина розслідує злочин російських військових у Гостомелі

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 27 вересня 2023, 13:09

Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування воєнного злочину, скоєного російськими військовими у Гостомелі Київської області, де постраждав, зокрема, німецький громадянин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: На запит агентства dpa речниця прокуратури підтвердила, що відомство справді веде розслідування випадку у Гостомелі, що стався у перший місяць повномасштабної війни. Прокуратура почала розслідування в середині липня.

Реклама:

Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних, внаслідок чого вони отримали поранення. Серед постраждалих – особа з громадянством Німеччини.

"Є початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів. Ми підтримуємо тісний зв’язок з українськими правоохоронними органами, щоб прояснити обставини", – прокоментувала речниця. 

Федеральна прокуратура Німеччини раніше ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, з метою зібрати якомога більше доказів без фокуса на конкретних підозрюваних. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в середині вересня в Україні почав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду.

Теми: НімеччинаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем

Азербайджан затримав колишніх очільників Нагірного Карабаху

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці під загрозою зриву

У Дніпрі після нічної атаки є пошкоджені будинки і цивільні об'єкти

CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією

фотоПрокуратура дала подробиці убивства двох військових у Києві

Усі новини...
Німеччина
У партії Шольца вважають, що без змін в самому ЄС, Україна не приєднається до союзу до 2029 року
У німецькому суспільстві немає втоми від підтримки України – МЗС Німеччини
Reuters: уряд Німеччини вдвічі скоротить фінансування допомоги біженцям
Останні новини
22:03
Білий дім упевнений, що нова допомога Україні буде незалежно від відставки Маккарті
21:30
Окупанти заявили про "Нептун" біля Криму і дрон над Севастополем
21:28
відеоСирський показав, як українські снайпери-"привиди" нищать росіян з 1500 м
21:07
LinkedIn додасть функції ШІ для полегшення пошуку кандидатів на роботу
21:03
Кубраков розповів, як Україні вдалось відновити судноплавство в Чорному морі
20:57
доповненоКирило Тимошенко заявив, що "в суді було спростовано всі претензії НАЗК" щодо нього
20:56
Мінфін від розміщення ОВДП залучив майже 12 мільярдів
20:55
Азербайджан затримав колишніх очільників Нагірного Карабаху
20:40
Гривня не "полетіла у космос": НБУ продав валюти стільки, скільки потрібно – Пишний
20:30
На Київщині чоловік помер від укусів шершнів
Усі новини...
Реклама: