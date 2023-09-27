Німеччина розслідує злочин російських військових у Гостомелі

Федеральна прокуратура Німеччини веде розслідування воєнного злочину, скоєного російськими військовими у Гостомелі Київської області, де постраждав, зокрема, німецький громадянин.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: На запит агентства dpa речниця прокуратури підтвердила, що відомство справді веде розслідування випадку у Гостомелі, що стався у перший місяць повномасштабної війни. Прокуратура почала розслідування в середині липня.

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Йдеться про випадок, коли російські військові відкрили вогонь по цивільних, внаслідок чого вони отримали поранення. Серед постраждалих – особа з громадянством Німеччини.

"Є початкова підозра у скоєнні воєнних злочинів. Ми підтримуємо тісний зв’язок з українськими правоохоронними органами, щоб прояснити обставини", – прокоментувала речниця.

Федеральна прокуратура Німеччини раніше ініціювала так звані структурні розслідування воєнних злочинів в Україні, скоєних протягом березня 2022 року, з метою зібрати якомога більше доказів без фокуса на конкретних підозрюваних.

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