Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия расследует преступление российских военных в Гостомеле

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 13:09

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование военного преступления, совершенного российскими военными в Гостомеле Киевской области, где пострадал, в частности, немецкий гражданин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: На запрос агентства dpa пресс-секретарь прокуратуры подтвердила, что ведомство действительно ведет расследование случая в Гостомеле, произошедшего в первый месяц полномасштабной войны. Прокуратура начала расследование в середине июля.

Реклама:

Речь идет о случае, когда российские военные открыли огонь по гражданским, в результате чего они получили ранения. Среди пострадавших – человек с гражданством Германии.

"Есть начальное подозрение в совершении военных преступлений. Мы поддерживаем тесную связь с украинскими правоохранительными органами, чтобы прояснить обстоятельства", – прокомментировала пресс-секретарь.

Федеральная прокуратура Германии ранее инициировала так называемые структурные расследования военных преступлений в Украине, совершенных в течение марта 2022 года, с целью собрать как можно больше доказательств без фокуса на конкретных подозреваемых.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в середине сентября в Украине начал работу полевой офис Международного уголовного суда.

Темы: ГерманияКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины

Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем

Азербайджан задержал бывших руководителей Нагорного Карабаха

Кличко заявил, что отопительный сезон в столице под угрозой срыва

В Днепре после ночной атаки есть поврежденные дома и гражданские объекты

CNN: США присылали Украине призыв усилить борьбу с коррупцией

Все новости...
Германия
В партии Шольца считают, что без изменений в самом ЕС, Украина не присоединится к союзу до 2029 года
В немецком обществе нет усталости от поддержки Украины - МИД Германии
Reuters: правительство Германии вдвое сократит финансирование помощи беженцам
Последние новости
00:10
В США впервые сняли спикера Палаты представителей, Украина – среди причин
23:32
фото, видеоВ Венеции разбился автобус, более 20 погибших
23:21
На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны – Тарнавский
23:03
Кулеба уверен, что поддержка Украины со стороны США не прекратится, несмотря на выборы
22:44
МАГАТЭ провела ротацию миссии на ЗАЭС
22:23
Politico: ЕС в декабре согласится начать переговоры о вступлении Украины
22:03
Белый дом уверен, что новая помощь Украине будет независимо от отставки Маккарти
21:30
Оккупанты заявили о "Нептуне" возле Крыма и дрон над Севастополем
21:28
видеоСырский показал, как украинские снайперы-"призраки" уничтожают россиян с 1500 м
21:07
LinkedIn добавит функции ИИ для облегчения поиска кандидатов на работу
Все новости...
Реклама: