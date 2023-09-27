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Германия расследует преступление российских военных в Гостомеле

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 27 сентября 2023, 13:09

Федеральная прокуратура Германии ведет расследование военного преступления, совершенного российскими военными в Гостомеле Киевской области, где пострадал, в частности, немецкий гражданин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: На запрос агентства dpa пресс-секретарь прокуратуры подтвердила, что ведомство действительно ведет расследование случая в Гостомеле, произошедшего в первый месяц полномасштабной войны. Прокуратура начала расследование в середине июля.

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Речь идет о случае, когда российские военные открыли огонь по гражданским, в результате чего они получили ранения. Среди пострадавших – человек с гражданством Германии.

"Есть начальное подозрение в совершении военных преступлений. Мы поддерживаем тесную связь с украинскими правоохранительными органами, чтобы прояснить обстоятельства", – прокомментировала пресс-секретарь.

Федеральная прокуратура Германии ранее инициировала так называемые структурные расследования военных преступлений в Украине, совершенных в течение марта 2022 года, с целью собрать как можно больше доказательств без фокуса на конкретных подозреваемых.

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Напомним, в середине сентября в Украине начал работу полевой офис Международного уголовного суда.

Темы: ГерманияКиевская область
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