Германия расследует преступление российских военных в Гостомеле
Федеральная прокуратура Германии ведет расследование военного преступления, совершенного российскими военными в Гостомеле Киевской области, где пострадал, в частности, немецкий гражданин.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: На запрос агентства dpa пресс-секретарь прокуратуры подтвердила, что ведомство действительно ведет расследование случая в Гостомеле, произошедшего в первый месяц полномасштабной войны. Прокуратура начала расследование в середине июля.
Речь идет о случае, когда российские военные открыли огонь по гражданским, в результате чего они получили ранения. Среди пострадавших – человек с гражданством Германии.
"Есть начальное подозрение в совершении военных преступлений. Мы поддерживаем тесную связь с украинскими правоохранительными органами, чтобы прояснить обстоятельства", – прокомментировала пресс-секретарь.
Федеральная прокуратура Германии ранее инициировала так называемые структурные расследования военных преступлений в Украине, совершенных в течение марта 2022 года, с целью собрать как можно больше доказательств без фокуса на конкретных подозреваемых.
Напомним, в середине сентября в Украине начал работу полевой офис Международного уголовного суда.