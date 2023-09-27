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Из-за участия белорусов сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира

Александр ШумилинСреда, 27 сентября 2023, 13:33
Из-за участия белорусов сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира
Фото: Ассоциация пляжного футбола Украины

Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет 15-24 февраля в ОАЭ на чемпионате мира из-за участия команды из Беларуси.

Источник: сообщение Ассоциации пляжного футбола Украины

Дословно: "Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира, который пройдет 15-24 февраля в ОАЭ (2024 FIFA Beach Soccer World Cup). Наша сборная получила один из четырех пропусков от Европы, но также на чемпионат мира в Дубае квалифицировалась и сборная Беларуси.

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АПФУ и УАФ обращалась к FIFA и BSWW с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, потому что эта команда представляет страну-подельника террористического режима России и является соучастником вооруженной агрессии против Украины.

Но футбольные чиновники отказались это делать, как отказались от предложения, чтобы белорусы сыграли без своих национальных символов".

Детали: В Ассоциации заявили, что выполняя приказ Минспорта, который запрещает участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены/команды, представляющие российскую федерацию и республику Беларусь, сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате мира.

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Предыстория:

  • В апреле Министерство молодежи и спорта Украины национальным сборным командам запретило соревноваться на турнирах, где будут присутствовать российские и белорусские спортсмены.

Темы: спортпропагандаБеларусь
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