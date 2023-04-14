Міністерство заборонило збірним України змагатися з росіянами і білорусами – наказ
Міністерство молоді та спорту України національним збірним командам заборонило змагатися на турнірах, де будуть присутні російські та білоруські спортсмени.
Джерело: наказ Міністерства молоді та спорту України
Деталі: Документ підписав заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.
Наказ складається із 5 пунктів.
Дослівно:
- "1. Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.
- Департаментам олімпійського спорту, фізичної культури та неолімпійських видів спорту, Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" забезпечити відкликання з відряджень офіційних делегацій у разі участі у відповідних змаганнях спортсменів Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.
- У разі виявлення фактів, зазначених у пункті 2 цього наказу, особам, які відповідають за відрядження відповідних офіційних делегацій, забезпечити повернення учасників цих офіційних делегацій на територію України або до місць, звідки їх було відряджено.
- Рекомендувати всеукраїнським спортивним федераціям здійснювати моніторинг можливої участі спортсменів з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях та своєчасно інформувати Мінмолодьспорт у разі виявлення таких фактів.
- Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінмолодьспорту, до повноважень яких віднесено координацію розвитку відповідного виду спорту:
постійно здійснювати моніторинг участі представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, у тому числі спортсменів, які представляють ці федерації, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;
у разі виявлення фактів, зазначених в абзаці другому цього пункту, подавати у встановленому порядку відповідні документи до Комісії для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу".
Що передувало: МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.