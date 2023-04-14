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Міністерство заборонило збірним України змагатися з росіянами і білорусами – наказ

"Українська правда"П'ятниця, 14 квітня 2023, 00:45
Міністерство заборонило збірним України змагатися з росіянами і білорусами – наказ
ілюстративне фото з сайту Суспільного

Міністерство молоді та спорту України національним збірним командам заборонило змагатися на турнірах, де будуть присутні російські та білоруські спортсмени.

Джерело: наказ Міністерства молоді та спорту України

Деталі: Документ підписав заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний.

Наказ складається із 5 пунктів.

Дослівно:

  1. "1. Заборонити офіційним делегаціям національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю (далі – офіційна делегація) брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.
  2. Департаментам олімпійського спорту, фізичної культури та неолімпійських видів спорту, Українському центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" забезпечити відкликання з відряджень офіційних делегацій у разі участі у відповідних змаганнях спортсменів Російської Федерації та/або Республіки Білорусь.
  3. У разі виявлення фактів, зазначених у пункті 2 цього наказу, особам, які відповідають за відрядження відповідних офіційних делегацій, забезпечити повернення учасників цих офіційних делегацій на територію України або до місць, звідки їх було відряджено.
  4. Рекомендувати всеукраїнським спортивним федераціям здійснювати моніторинг можливої участі спортсменів з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь у міжнародних спортивних змаганнях та своєчасно інформувати Мінмолодьспорт у разі виявлення таких фактів.
  5. Керівникам самостійних структурних підрозділів Мінмолодьспорту, до повноважень яких віднесено координацію розвитку відповідного виду спорту:

постійно здійснювати моніторинг участі представників всеукраїнських спортивних федерацій зі статусом національної, у тому числі спортсменів, які представляють ці федерації, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та/або Республіки Білорусь;

у разі виявлення фактів, зазначених в абзаці другому цього пункту, подавати у встановленому порядку відповідні документи до Комісії для надання спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам із Росії та Білорусі виступати на турнірах у нейтральному статусі, однак відклав розгляд питання щодо їхньої участі в Олімпіаді.

Теми: спортРосіяБілорусь
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