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Окупанти заявили, що посадили на 22 роки мінометника з "Азова"

Олена РощінаСереда, 27 вересня 2023, 13:36
Окупанти заявили, що посадили на 22 роки мінометника з Азова
Едуард Варбанський, скріншот із відео ТАСС

Окупаційна влада вирішила посадити за ґрати на 22 роки українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського.

Джерело: ТАСС із посиланням на пресслужбу Головної військової прокуратури Росії 

Деталі: Як повідомляє 27 вересня російське пропагандистське агентство, "Верховний суд" так званої "ДНР" засудив Едуарда Варбанського до 22 років позбавлення волі "за мінометний обстріл школи під Маріуполем навесні минулого (2022) року". 

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Як говорить на відео чоловік, який назвався Варбанським, його звинуватили в "жорстокому поводженні з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна" через обстріл селища Бердянське під Маріуполем із міномета калібру 120 мм. Тоді нібито постраждала школа. 

Цьому передувало: 22 вересня російські пропагандисти повідомили, що "Верховний суд" незаконної "ДНР" засудив до 24 років позбавлення волі старшину розвідувальної роти ЗСУ Віталія Катранича, який нібито застрелив жителя Маріуполя.

Теми: Азов МаріупольДонецькокупація
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