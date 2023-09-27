Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти заявили, що посадили на 22 роки мінометника з "Азова"

Олена РощінаСереда, 27 вересня 2023, 13:36
Окупанти заявили, що посадили на 22 роки мінометника з Азова
Едуард Варбанський, скріншот із відео ТАСС

Окупаційна влада вирішила посадити за ґрати на 22 роки українського військовослужбовця, мінометника полку "Азов" Едуарда Варбанського.

Джерело: ТАСС із посиланням на пресслужбу Головної військової прокуратури Росії 

Деталі: Як повідомляє 27 вересня російське пропагандистське агентство, "Верховний суд" так званої "ДНР" засудив Едуарда Варбанського до 22 років позбавлення волі "за мінометний обстріл школи під Маріуполем навесні минулого (2022) року". 

Реклама:

Як говорить на відео чоловік, який назвався Варбанським, його звинуватили в "жорстокому поводженні з цивільним населенням, замаху на вбивство та навмисному знищенні чужого майна" через обстріл селища Бердянське під Маріуполем із міномета калібру 120 мм. Тоді нібито постраждала школа. 

Цьому передувало: 22 вересня російські пропагандисти повідомили, що "Верховний суд" незаконної "ДНР" засудив до 24 років позбавлення волі старшину розвідувальної роти ЗСУ Віталія Катранича, який нібито застрелив жителя Маріуполя.

Теми: Азов МаріупольДонецькокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
Азов
Як Міністерство ветеранів кинуло родини загиблих
Звільнення Андріївки: штурмовики 3-ї бригади показали унікальні кадри з GoPro
"Загиблі Герої заслуговують на почесне вшанування", або Візит Блінкена завершується, а сором залишається
Останні новини
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
14:03
відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ
14:00
"Нова пошта" оприлюднила графік роботи відділень на різдвяно-новорічні свята
13:58
У майбутньому дев'ятикласники складатимуть ДПА з п’яти предметів – директорка УЦОЯО
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
Усі новини...
Реклама: